В Иране произошло мощное землетрясение

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Эпицентр землетрясения находился на границе провинций Тегеран и Мазендеран

В Иране на границах провинций Тегеран и Мазендеран произошло землетрясение магнитудой 5,1. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Fars.

Отмечается, что ближайшими городами к эпицентру являются Демавенд, Рудехен и Бумехен.

Эпицентр толчков находился в 58 км к востоку от иранской столицы на глубине 10 км.

На место происшествия выехали спасатели. О жертвах и возможном ущербе пока не сообщается.

Напомним, 28 апреля, в Закарпатской области зафиксировали землетрясение магнитудой 2,7. Источник землетрясения находился в районе города Ужгород, Закарпатской области на глубине 3 км.

Жители Одесской области ощутили в ночь на субботу, 25 апреля несколько подземных толчков.

Кроме того, в Украине на Пасху произошли сразу два землетрясения. Подземные толчки были зафиксированы 19 апреля в Закарпатье. Эпицентр силы находился на глубине пяти километров под землей. Несмотря на то, что толчки были не очень мощными, местные жители их почувствовали.

Также РБК-Украина писало о землетрясении магнитудой 5,4 в Новой Гвинее, у побережья острова Новая Ирландия в Папуа. Очаг залегал на глубине 10 километров.