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В Закарпатской области зафиксировали землетрясение

Новости » Происшествия     28.04.2020 - 08:53
В Закарпатской области зафиксировали землетрясение
Иллюстративное фото (flickr.com matthileo)

Очаг землетрясения находился на глубине 3 км

Сегодня, 28 апреля, в Закарпатской области зафиксировали землетрясение. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного центра специального контроля Государственного космического агентства Украины.

Как сообщается, сегодня в 1:07 было зафиксировано землетрясение магнитудой 2,7. Источник землетрясения находился в районе города Ужгород, Закарпатской области на глубине 3 км.

Как отмечается, землетрясение может ощущаться отдельными людьми внутри помещения, особенно на верхних этажах.

Напомним, жители Одесской области ощутили в ночь на субботу, 25 апреля несколько подземных толчков.

Кроме того, в Украине на Пасху произошли сразу два землетрясения. Подземные толчки были зафиксированы 19 апреля в Закарпатье. Эпицентр силы находился на глубине пяти километров под землей. Несмотря на то, что толчки были не очень мощными, местные жители их почувствовали.

Также вчера было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,4, которое произошло в Новой Гвинее, у побережья острова Новая Ирландия в Папуа. Очаг залегал на глубине 10 километров.

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Новости Украины землетрясениеЗакарпатская область
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