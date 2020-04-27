ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Новой Гвинее произошло землетрясение

Новости » Происшествия     27.04.2020 - 13:39
В Новой Гвинее произошло землетрясение
Иллюстративное фото (statik4.msc-csem.org)

Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров

Сегодня, 27 апреля, было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,4, которое произошло в Новой Гвинее, у побережья острова Новая Ирландия в Папуа. Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на Геологическую службу США (USGS).

Как сообщается, Геологическая служба зафиксировала толчки в 100 километрах к северо-западу от города Наматанаи. Очаг залегал на глубине 10 километров.
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

Как отмечается, Папуа - Новая Гвинея является частью так называемого тихоокеанского огненного кольца - мощного тектонического разлома с высокой сейсмической активностью, на который приходится 90% всех землетрясений на Земле.

Напомним, 24 апреля в хорватской столице Загреб произошло землетрясение. Хорватская сейсмологическая служба зафиксировала толчки силой в 3,2 балла по шкале Рихтера.

Также ранее землетрясение магнитудой 6,4 произошло у восточного побережья Японии. Эпицентр располагался в 33 километрах к юго-востоку от города Офунато, расположенного на острове Хонсю.

Кроме того, 16 апреля, на севере Италии зафиксировали землетрясение магнитудой 4,2.

В Одесской области почувствовали землетрясение В Хорватии произошло землетрясение
Новости Украины землетрясение
News
On Top