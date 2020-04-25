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Зеленский в Донецкой и Винницкой областях назначил двух глав РГА

Новости » Политика     25.04.2020 - 04:31
Зеленский в Донецкой и Винницкой областях назначил двух глав РГА
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

В частности, назначен председатель Славянского района

В Донецкой и Винницкой областях в двух районах будут новые руководители. Как передает РБК-Украина, об этом говорится в соответствующих распоряжениях, опубликованных на сайте главы государства в пятницу, 24 апреля.

В частности, распоряжением № 298/2020-рп назначения председателем Жмеринской районной государственной администрации Винницкой области назначен Николайчука Святослава Владимировича.

Руководителем Славянской районной государственной администрации Донецкой области стал Терещенко Андрей Валерьевич. Об этом говорится в распоряжении № 299/2020-рп.

Напомним, президент Владимир Зеленский 21 апреля провел кадровые изменения в районных государственных администрациях в шести областях. В Сумской области президент уволил председателей семи РГА. В Винницкой, Харьковской и Черниговской областях Зеленский уволил по одному руководителю РГА. Чиновников вроде уволили с должностей "в связи с окончанием срока полномочий президента Украины".

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