В Ірані стався потужний землетрус

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Епіцентр землетрусу знаходився на кордоні провінцій Тегеран і Мазендеран

В Ірані на кордонах провінцій Тегеран і Мазендеран стався землетрус магнітудою 5,1. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Fars.

Зазначається, що найближчими містами до епіцентру є Демавенд, Рудехен і Бумехен.

Епіцентр поштовхів знаходився в 58 км на схід від іранської столиці на глибині 10 км.

На місце події виїхали рятувальники. Про жертви і можливы збитки поки що не повідомляється.

Нагадаємо, 28 квітня, у Закарпатській області зафіксували землетрус магнітудою 2,7. Джерело землетрусу знаходилося в районі міста Ужгород, Закарпатської області на глибині 3 км.

Мешканці Одеської області відчули у ніч на суботу, 25 квітня кілька підземних поштовхів.

Крім того, в Україні на Великдень відбулися відразу два землетруси. Підземні поштовхи були зафіксовані 19 квітня в Закарпатті. Епіцентр сили знаходився на глибині п'яти кілометрів під землею. Незважаючи на те, що поштовхи були не дуже потужними, місцеві жителі їх відчули.

Також РБК-Україна писало про землетрус магнітудою 5,4 у Новій Гвінеї, біля узбережжя острова Нова Ірландія в Папуа. Осередок залягав на глибині 10 кілометрів.