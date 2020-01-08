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В Ірані оголосили день жалоби за жертвами авіакатастрофи

Новини » Суспільство     08.01.2020 - 20:39
В Ірані оголосили день жалоби за жертвами авіакатастрофи
Фото: авіакатастрофа в Ірані (aljazeera.com)

Також 9 січня оголосили оголосили днем жалоби за жертвами тисняви під час церемонії прощання з генералам Сулеймані

В Ірані оголосили день жалоби за жертвами авіакатастрофи літака компанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ). Про це в своєму Twitter повідомив представник уряду Ірану Алі рабий.

Уряд Ірану оголосило 9 січня вдень жалоби за жертвами катастрофи літака Boeing 737 української компанії МАУ і тисняви під час церемонії прощання із загиблим генералом Касем Сулеймані.

Нагадаємо, аварія літака української авіакомпанії МАУ в Ірані сталася вранці 8 січня. Літак, на борту якого знаходилися 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, виконував рейс з Тегерана до Києва. Серед загиблих в результаті краху літака 11 громадян України.

До Ірану в зв'язку з катастрофою літака МАУ сьогодні, 8 січня, вилетить український літак з фахівцями експертної та пошуково-рятувальної групи. Уряд прийняв рішення про відправку пошуково-рятувальної групи в Іран для здійснення спільних заходів з розслідування причин трагедії і репатріації тіл загиблих громадян України.

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