В Иране не намерены передавать "черные ящики" самолета МАУ

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил о решении иранских властей не расшифровывать "черные ящики" сбитого украинского Boeing 737 без заинтересованных сторон, а также не передавать их какой-либо стране. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью американскому телеканалу NBC News.

Министр отметил, что в Иране не могут расшифровать данные боровых самописцев без помощи западных экспертов. Однако он выступил в защиту позиции правительства об отказе передавать это оборудование другим странам.

По словам Зарифа, Тегеран обращался за помощью в расшифровке к Соединенным Штатам, но получил отказ.

Ранее посол Ирана в Украине Манучехр Моради заявил, что Тегеран может передать "черные ящики" украинского самолета авиакомпании МАУ Украине или другому государству, если ему не удастся самостоятельно их расшифровать.

РБК-Украина писало, что записи с "черных ящиков" украинского самолета, который сбили иранские военные, будут отправлены для расшифровки во Францию. Позже французское бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации заявило, что расшифровка бортовых самописцев будет происходить в Украине.