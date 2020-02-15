В Ірані не мають наміру передавати "чорні ящики" літака МАУ

Міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Зариф заявив про рішення іранської влади не розшифровувати "чорні ящики" збитого українського Boeing 737 без зацікавлених сторін, а також не передавати їх будь-якій країні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю американському телеканалу NBC News.

Міністр зазначив, що в Ірані не можуть розшифрувати дані борових самописців без допомоги західних експертів. Однак він виступив на захист позиції уряду про відмову передавати це обладнання іншим країнам.

За словами Заріфа, Тегеран звертався за допомогою у розшифровці до Сполучених Штатів, але отримав відмову.

Раніше посол Ірану в Україні Манучехр Мораді заявив, що Тегеран може передати "чорні ящики" українського літака авіакомпанії МАУ Україні чи іншій державі, якщо йому не вдасться самостійно їх розшифрувати.

РБК-Україна писало, що записи з "чорних скриньок" українського літака, який іранські військові збили, будуть відправлені для розшифровки до Франції. Пізніше французьке бюро розслідування та аналізу безпеки цивільної авіації заявило, що розшифровка бортових самописців відбуватиметься в Україні.