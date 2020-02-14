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Пять стран настаивают на передаче Ираном черных ящиков самолета МАУ во Францию

Новости » Политика     14.02.2020 - 16:22
Пять стран настаивают на передаче Ираном черных ящиков самолета МАУ во Францию
Фото: авиакатастрофа в Иране (twitter.com/SZimpas)

Франция имеет необходимые технические средства для расшифровки данных бортовых самописцев

Власти Канады, Украины, Афганистана, Великобритании и Швеции настаивают на передаче Ираном черных ящиков сбитого самолета "Международных авиалиний Украины" во Францию. Об этом заявил министр иностранных дел Канады Франсуа-Филиппа Шампаня в Twitter.

По его словам, 14 февраля он передал это главе МИД Ирана Мохаммаду Джаваду Зарифу во время встречи полях Мюнхенской конференции по безопасности.

"Министры обсудили ситуацию с расшифровкой черных ящиков рейса PS752. Страны-члены Международной координационной группы по-прежнему считают, что Иран должен использовать возможности Франции, которая обладает необходимыми техническими средствами для проведения этой работы", - говорится в сообщении МИД Канады.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что главы МИД пяти стран, граждане которых погибли в авиакатастрофе в Иране, проведут встречу в Мюнхене.

Ранее сообщалось, что Украина просит у Ирана предоставить аудиозаписи и стенограммы переговоров диспетчеров с экипажем самолета "Международных авиалиний Украины", который был сбит в Тегеране.

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Новости Украины Международные авиалинии УкраиныИранавиакатастрофа
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