Иран обвиняет США и Израиль в атаке на энергосистему, - СМИ

12:25 24.03.2026 Вт
2 мин
В результате ударов были повреждены газопровод и газоснабжающие объекты
aimg Валерий Ульяненко
Иллюстративное фото: США и Израиль атаковали энергосистему Ирана (Getty Images)

Иранские СМИ сообщают, что Соединенные Штаты и Израиль нанесли удары по энергетической инфраструктуре в городах Исфахан и Хорремшахр.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu Agency.

Читайте также: Удавка на шее Трампа. Почему война с Ираном стала для США внезапной катастрофой

Издание со ссылкой на информагентство Fars сообщает, что в результате обстрела были повреждены газоснабжающие объекты и газопровод, погибших нет.

Отмечается, что в Исфахане пострадали здание управления газоснабжением и станция снижения давления газа, что повлекло повреждение части объектов и соседних домов.

В Хорремшахре ракета попала в район газопровода, однако информация о погибших не поступала.

Электроснабжение в Хорремшахре остается бесперебойным, данных о перебоях в Исфахане пока не поступало.

Напомним, Трамп после переговоров с Ираном поручил отложить удары по энергетической инфраструктуре страны. Он заявил, что в течение последних двух дней Вашингтон и Тегеран провели "очень плодотворные и конструктивные переговоры" по урегулированию конфликта.

Позже Иранские СМИ опровергли заявление Трампа и сообщили, что никакие переговоры между Тегераном и Вашингтоном не проводились. МИД Ирана утверждает, что президент США просто "пытается выиграть время, пока продолжаются региональные усилия по деэскалации".

Согласно данным агентства Reuters, США ведут переговоры со спикером парламента Ирана Мохаммадбагером Галибафом. Сам Галибаф, комментируя эти сообщения, отрицает факт каких-либо контактов с Вашингтоном и подчеркнул, что продолжает поддерживать верховного лидера Ирана.

Отметим, 23 марта президент США Дональд Трамп заявил, что Тегеран "очень хочет заключить соглашение" и это может произойти в течение пяти дней или раньше.

Он отметил, что последние переговоры с Ираном состоялись прошлой ночью. По словам Трампа, Иран имеет "представителей", с которыми вела переговоры администрация президента США.

Игнат назвал особенности и цели ночной атаки РФ
Игнат назвал особенности и цели ночной атаки РФ
Рада трещит по швам. Почему "Слуга народа" не голосует за законы власти
Рада трещит по швам. Почему "Слуга народа" не голосует за законы власти