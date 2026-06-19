Іран знову перекрив Ормуз, США обіцяють "гарантії" щодо Ізраїлю, - ЗМІ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild та CNN .

Bild пише, що в районі протоки пролунали попереджувальні постріли, а Корпус вартових ісламської революції по радіо закликав судна не наближатися до цієї зони.

Водночас офіційного підтвердження цієї інформації поки що не надходило.

При цьому Тегеран заявив, що прохід суден залишається можливим - за умови попереднього подання заявки. Вони схвалюються лише за умови дотримання встановлених вимог.

Удари Ізраїлю в ніч на 19 червня

Сьогодні Ізраїль завдав серії ударів по Лівану у відповідь на атаку "Хезболли", в результаті якої загинули чотири солдати, попри меморандум США та Ірану, який передбачає зупинку конфлікту на всіх фронтах.

Bild зазначає, що переговори між США та Іраном, заплановані на сьогодні у Швейцарії, були відкладені. Уряд США пояснив це складними логістичними умовами, проте ЗМІ пояснюють це зволіканням Тегерану з відправкою своєї делегації через операцію Ізраїлю в Лівані.

Гарантії від США

CNN з посиланням на джерело повідомляє, що США передали Ірану інформацію про те, що Ізраїль не буде посилювати атаки в Лівані.

"Хезболла" порушила режим припинення вогню. Ізраїль погодився залишити все як є, про що було повідомлено іранцям, і тепер "Хезболла" має припинити це", - відповіло воно на питання щодо надання гарантій США.

Ізраїльське джерело повідомило CNN, що прем’єр-міністр Ізраїлю наразі не планує жодних подальших заходів у відповідь проти "Хезболли".