Иран снова перекрыл Ормуз, США обещают "гарантии" по Израилю, - СМИ

Иран ограничил проход судов через Ормузский пролив, несмотря на подписание соглашения с США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild и CNN .

Bild сообщает, что в районе пролива прозвучали предупредительные выстрелы, а Корпус стражей исламской революции по радио призвал суда не приближаться к этой зоне.

В то же время официального подтверждения этой информации пока не поступало.

При этом Тегеран заявил, что проход судов по-прежнему возможен - при условии предварительной подачи заявки. Они одобряются только при условии соблюдения установленных требований.

Удары Израиля в ночь на 19 июня

Сегодня Израиль нанес серию ударов по Ливану в ответ на атаку "Хезболлы", в результате которой погибли четыре солдата, несмотря на меморандум США и Ирана, предусматривающий прекращение конфликта на всех фронтах.

Bild отмечает, что переговоры между США и Ираном, запланированные на сегодня в Швейцарии, были отложены. Правительство США объяснило это сложными логистическими условиями, однако СМИ связывают это с задержкой Тегерана с отправкой своей делегации из-за операции Израиля в Ливане.

Гарантии от США

CNN со ссылкой на источник сообщает, что США передали Ирану информацию о том, что Израиль не будет усиливать атаки в Ливане.

"Хезболла" нарушила режим прекращения огня. Израиль согласился оставить всё как есть, о чём было сообщено иранцам, и теперь "Хезболла" должна прекратить это", - ответил он на вопрос о предоставлении гарантий со стороны США.

Израильский источник сообщил CNN, что премьер-министр Израиля пока не планирует никаких дальнейших ответных мер против "Хезболлы".