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Експерт спрогнозував, як довго може тривати мир між США та Іраном

12:31 19.06.2026 Пт
2 хв
Що Тегеран може використати, як важіль тиску на Вашингтон?
aimg Валерій Ульяненко aimg Роман Кот
Експерт спрогнозував, як довго може тривати мир між США та Іраном Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
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Припинення вогню між США та Іраном може тривати довго, однак попереду на ці країни чекає багато різних ексцесів і складнощів.

Про це у коментарі РБК-Україна заявив ізраїльський військовий експерт Давид Шарп.

"Якщо є бажання Сполучених Штатів та Ірану, то воно (припинення вогню - ред.) протримається досить довго. Є різні складові меморандуму між Іраном і Сполученими Штатами окремо, але з цим пов’язані й бойові дії в Лівані. Я думаю, що тут ще буде багато різного роду ексцесів і складнощів", - сказав Шарп.

За його словами, поки що, наприклад, у Лівані визначаються нові "правила гри" між сторонами.

"Ізраїльські сили перебувають у зоні безпеки (на півдні Лівану - ред.), є вимога Ірану відступити. З іншого боку, є нібито розуміння, що якщо немає постійної угоди, яку мають укласти за 60 днів, то Ізраїль не відступить", - пояснює експерт.

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Експерт зауважив, що поки що в Лівані тривають зіткнення низької інтенсивності. Він додав, що це впливатиме на загальну ситуацію, а також припустив, що Іран, можливо, використовуватиме це як важіль тиску на США.

"Будемо стежити за анонсами, що називається. Бо тут є значний потенціал і для напруженості, і для висловлювань найрізноманітніших, і загроз. Але поки що в Лівані інтенсивність різко знизилася", - підкреслив Шарп.

Угода між США та Іраном

Нагадаємо, у ніч на 18 червня президент США Дональд Трамп оголосив про підписання рамкової угоди з Іраном. Хоча офіційне укладення документа очікувалося у п'ятницю, сторони домовилися раніше та провели підписання дистанційно.

Зазначимо, після досягнення домовленостей Трамп розпорядився повністю зупинити морські операції в іранських портах і прибережних водах.

Після підписання рамкової угоди США та Іран матимуть 60 днів на підготовку й узгодження остаточного мирного договору. Однією з ключових його тем стане ядерна програма Тегерана.

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