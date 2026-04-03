ua en ru
Пт, 03 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Иран сбил вертолет США, который летел спасать экипаж F-15, - СМИ

22:06 03.04.2026 Пт
2 мин
Что случилось с экипажем вертолета?
aimg Валерий Ульяненко
Фото: вертолет Blackhawk (Getty Images)

Иран сбил американский вертолет Blackhawk, который летел спасать членов экипажа сбитого ранее истребителя F-15 США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление корреспондента "Голоса Америки" в Пентагоне Карлы Бабб и CNN.

Читайте также: WSJ выяснило, кто сбил три самолета США над Кувейтом

Бабб рассказала, что, согласно данным ее источника, что над Ираном подбили вертолет Blackhawk, который был привлечен к поиску пилота F-15.

"Мне сообщили, что за вертолетом Blackhawk тянулся шлейф дыма, когда он сегодня пересекал границу из Ирана в южный Ирак", - отметила она.

Позже она сообщила, что ей подтвердили сбитие вертолета. Бабб добавила, что, по словам представителя американских властей, все члены экипажа найдены и находятся в безопасности.

Израиль отложил удары по Ирану

CNN написало, что Израиль отложил сегодня, 3 апреля, часть запланированных ударов по Ирану, чтобы не мешать поисково-спасательным операциям по розыску членов экипажа истребителя F-15.

Согласно данным двух источников, Израиль также предложил разведывательную поддержку поисково-спасательным операциям, которые по-прежнему в значительной степени проводятся силами США.

Двое американских чиновников сообщили, что один из пилотов спасен и сейчас находится на лечении. О судьбе второго пилота ничего не известно.

Что предшествовало

Сегодня, 3 апреля, Иран впервые за время американской военной кампании сбил истребитель США - F-15 с двумя членами экипажа на борту. Где именно произошел инцидент и при каких обстоятельствах самолет мог быть сбит - пока не уточняется.

На иранском государственном СМИ уже объявили о вознаграждении за американских пилотов.

Кроме того, CNN сообщило, что в Иране по-прежнему остаются тысячи единиц беспилотников, а именно - примерно 50% от всего арсенала. Также целыми остались около половины пусковых ракетных установок Тегерана.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Новости
Прилет в Обухове, уничтоженная ветклиника, люди под завалами: какие последствия атаки РФ
Аналитика
