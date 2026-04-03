Иран сбил вертолет США, который летел спасать экипаж F-15, - СМИ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление корреспондента "Голоса Америки" в Пентагоне Карлы Бабб и CNN .

Бабб рассказала, что, согласно данным ее источника, что над Ираном подбили вертолет Blackhawk, который был привлечен к поиску пилота F-15.

"Мне сообщили, что за вертолетом Blackhawk тянулся шлейф дыма, когда он сегодня пересекал границу из Ирана в южный Ирак", - отметила она.

Позже она сообщила, что ей подтвердили сбитие вертолета. Бабб добавила, что, по словам представителя американских властей, все члены экипажа найдены и находятся в безопасности.

Израиль отложил удары по Ирану

CNN написало, что Израиль отложил сегодня, 3 апреля, часть запланированных ударов по Ирану, чтобы не мешать поисково-спасательным операциям по розыску членов экипажа истребителя F-15.

Согласно данным двух источников, Израиль также предложил разведывательную поддержку поисково-спасательным операциям, которые по-прежнему в значительной степени проводятся силами США.

Двое американских чиновников сообщили, что один из пилотов спасен и сейчас находится на лечении. О судьбе второго пилота ничего не известно.