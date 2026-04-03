Иран сбил вертолет США, который летел спасать экипаж F-15, - СМИ
Иран сбил американский вертолет Blackhawk, который летел спасать членов экипажа сбитого ранее истребителя F-15 США.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление корреспондента "Голоса Америки" в Пентагоне Карлы Бабб и CNN.
Бабб рассказала, что, согласно данным ее источника, что над Ираном подбили вертолет Blackhawk, который был привлечен к поиску пилота F-15.
"Мне сообщили, что за вертолетом Blackhawk тянулся шлейф дыма, когда он сегодня пересекал границу из Ирана в южный Ирак", - отметила она.
Позже она сообщила, что ей подтвердили сбитие вертолета. Бабб добавила, что, по словам представителя американских властей, все члены экипажа найдены и находятся в безопасности.
Израиль отложил удары по Ирану
CNN написало, что Израиль отложил сегодня, 3 апреля, часть запланированных ударов по Ирану, чтобы не мешать поисково-спасательным операциям по розыску членов экипажа истребителя F-15.
Согласно данным двух источников, Израиль также предложил разведывательную поддержку поисково-спасательным операциям, которые по-прежнему в значительной степени проводятся силами США.
Двое американских чиновников сообщили, что один из пилотов спасен и сейчас находится на лечении. О судьбе второго пилота ничего не известно.
Что предшествовало
Сегодня, 3 апреля, Иран впервые за время американской военной кампании сбил истребитель США - F-15 с двумя членами экипажа на борту. Где именно произошел инцидент и при каких обстоятельствах самолет мог быть сбит - пока не уточняется.
На иранском государственном СМИ уже объявили о вознаграждении за американских пилотов.
Кроме того, CNN сообщило, что в Иране по-прежнему остаются тысячи единиц беспилотников, а именно - примерно 50% от всего арсенала. Также целыми остались около половины пусковых ракетных установок Тегерана.