Іран заявив про припинення збагачення урану на всіх об'єктах країни

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі стверджує, що його країна більше не збагачує уран на жодному об'єкті на своїй території.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.
Арагчі відповів на питання щодо ядерної програми Ірану після серії ударів Ізраїлю та США по об’єктах зі збагачення урану в червні.
"В Ірані немає незадекларованого ядерного збагачення. Усі наші об’єкти перебувають під гарантіями та моніторингом Міжнародного агентства з атомної енергії. Наразі збагачення не проводиться, адже наші об’єкти зі збагачення зазнали атак", - наголосив він.
На запитання, що потрібно зробити для продовження переговорів Ірану зі США та іншими країнами, Арагчі відповів, що "позиція Ірану щодо ядерної програми залишається чіткою".
"Право Ірану на збагачення та мирне використання ядерних технологій, включно зі збагаченням урану, є незаперечним. Ми маємо це право і продовжуємо його використовувати. Сподіваємося, що міжнародна спільнота, включно зі США, визнає наші права та зрозуміє, що це невід’ємне право Ірану, і ми ніколи не відмовимося від наших прав", - зазначив міністр.
Нагадаємо, раніше президент Ірану Масуд Пезешкіан заявив про відмову країни виходити з договору про нерозповсюдження ядерної зброї.
У відповідь ООН поновила ембарго на постачання зброї та інші санкції проти Ірану, що були запроваджені Радою Безпеки ООН з 2006 по 2010 рік.
Уряд Великої Британії запровадив санкції проти десятків осіб та організацій Ірану.
Водночас Іран активізував будівництво підземного об’єкта біля ядерного комплексу в Натанзі. Це сталося через кілька місяців після того, як США та Ізраїль завдали ударів по основних ядерних об’єктах країни.
Після цього президент Ірану заявив, що його країна відновить свої ядерні об'єкти "з більшою потужністю".