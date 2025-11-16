RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Энергоатом Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Иран заявил о прекращении обогащения урана на всех объектах страны

Фото: министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи утверждает, что его страна больше не обогащает уран ни на одном объекте на своей территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.

Арагчи ответил на вопросы относительно ядерной программы Ирана после серии ударов Израиля и США по объектам по обогащению урана в июне.

"В Иране нет незадекларированного ядерного обогащения. Все наши объекты находятся под гарантиями и мониторингом Международного агентства по атомной энергии. Сейчас обогащение не проводится, ведь наши объекты по обогащению подверглись атакам", - подчеркнул он.

На вопрос, что нужно сделать для продолжения переговоров Ирана с США и другими странами, Арагчи ответил, что "позиция Ирана по ядерной программе остается четкой".

"Право Ирана на обогащение и мирное использование ядерных технологий, включая обогащение урана, является неоспоримым. Мы имеем это право и продолжаем его использовать. Надеемся, что международное сообщество, включая США, признает наши права и поймет, что это неотъемлемое право Ирана, и мы никогда не откажемся от наших прав", - отметил министр.

 

Иран продолжает ядерную программу

Напомним, ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил об отказе страны выходить из договора о нераспространении ядерного оружия.

В ответ ООН возобновила эмбарго на поставки оружия и другие санкции против Ирана, которые были введены Советом Безопасности ООН с 2006 по 2010 год.

Правительство Великобритании ввело санкции против десятков лиц и организаций Ирана.

В то же время Иран активизировал строительство подземного объекта возле ядерного комплекса в Натанзе. Это произошло через несколько месяцев после того, как США и Израиль нанесли удары по основным ядерным объектам страны.

После этого президент Ирана заявил, что его страна восстановит свои ядерные объекты "с большей мощностью".

Читайте РБК-Украина в Google News
ИранЯдерное оружие