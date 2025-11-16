Иран заявил о прекращении обогащения урана на всех объектах страны

Арагчи ответил на вопросы относительно ядерной программы Ирана после серии ударов Израиля и США по объектам по обогащению урана в июне.

"В Иране нет незадекларированного ядерного обогащения. Все наши объекты находятся под гарантиями и мониторингом Международного агентства по атомной энергии. Сейчас обогащение не проводится, ведь наши объекты по обогащению подверглись атакам", - подчеркнул он.

На вопрос, что нужно сделать для продолжения переговоров Ирана с США и другими странами, Арагчи ответил, что "позиция Ирана по ядерной программе остается четкой".

"Право Ирана на обогащение и мирное использование ядерных технологий, включая обогащение урана, является неоспоримым. Мы имеем это право и продолжаем его использовать. Надеемся, что международное сообщество, включая США, признает наши права и поймет, что это неотъемлемое право Ирана, и мы никогда не откажемся от наших прав", - отметил министр.