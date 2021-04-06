Иран заявил о подрыве в Красном море своего судна, в его корпус заложили мины

В Красном море на иранском судне Saviz сработало взрывное устройство. Последние несколько лет судно использовалось для сопровождения грузовых кораблей.

Отмечается, что взрыв произошел на борту судна Saviz в результате заложенного в его корпусе взрывного устройства. По первоначальной информации, инцидент произошел в районе между побережьями Йемена и Эритреи. Подтверждения от официальных властей страны пока нет. Данные о погибших и пострадавших, а также о состоянии судна, отсутствуют.

По данным издания, судно Saviz несколько лет курсирует в Красном море. Его использует Корпус стражей Исламской революции (КСИР) для сопровождения торговых и грузовых судов.