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У берегов Бенина пираты захватили судно, похищен украинец

Новости » Происшествия     21.04.2020 - 18:45
У берегов Бенина пираты захватили судно, похищен украинец
Иллюстративное фото (twitter.com saharareporters.jpg)

Дело находится на контроле дипучреждений Украины

У берегов Бенина было осуществлено пиратское нападение на судно "Tommi Ritscher", среди членов экипажа один украинец. Об этом сообщил РБК-Украина директор департамента консульской службы Министерства иностранных дел Сергей Погорельцев.

По его словам, в результате нападения гражданина Украины было похищено и вывезено в неизвестном направлении.

"Посольство Украины в ФРГ получило сообщение, что у берегов Бенина было осуществлено пиратское нападение на судно Tommi Ritscher", IMO 9656137, флаг Португалии, оператор судна "Transeste Schiffahrt Gmbh" (Германия). По предварительной информации, в результате нападения захвачено и вывезено в неизвестном направлении 1 гражданина Украины - члена экипажа судна. Компанией-оператором судна создан кризисный штаб", - сообщил Погорельцев.

Также в МИД отметили, что дело находится на контроле причастных заграничных дипломатических учреждений Украины.

"Генеральное консульство Украины в Гамбурге установило контакт с оператором судна с целью выяснения обстоятельств дела. Посольство Украины в Нигерии (отвечает за Бенин) обратилось в бенинского компетентных органов с целью подтверждения факта захвата гражданина Украины", - сказал Погорельцев.

Напомним, 20 февраля вблизи берегов Нигерии пираты захватили судно "Alpine Penelope" с украинцем на борту. Украинец был освобожден и вернулся домой в середине марта.

Также сообщалось, что у берегов Камеруна вооруженные пираты атаковали нефтяной танкер Happy Lady и похитили восьмерых из 28 членов экипажа, среди которых один украинец, пять греков и два филиппинца.

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