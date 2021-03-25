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Иран атаковал израильское грузовое судно в Аравийском море

Новина українською → Тегеран, Четверг 25 марта 2021 18:35
Иран атаковал израильское грузовое судно в Аравийском море Фото: грузовое судно (GettyImages)
Автор: Андрей Козловский

Иран запустил ракету в израильское грузовое судно. Это произошло в Аравийском море.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Как сообщается, контейнеровоз, который принадлежит израильскому бизнесмену, направлялся в Танзанию из Индии. Во время плавания между Индией и Оманом в него попала ракета, которая повредила его.

Об инциденте сообщили израильским службам безопасности и владельцам компании.

Также известно, что корабль продолжит свой путь в Индию, где будет произведена оценка ущерба.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что в Гвинейском заливе у берегов Нигерии пираты атаковали танкер "Curacao Trader" и 15 членов экипажа. Судно шло под флагом Либерии.

Также сообщалось, что у берегов Африки неизвестные напали на судно под флагом Коморских островов, с которого похитили двух членов экипажа. Его атаковали скоростной лодкой.

Кроме того, у берегов Бенина пираты захватили судно Tommi Ritscher, тогда был похищен украинец.

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