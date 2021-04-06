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Іран заявив про підрив в Червоному морі свого судна, в його корпус заклали міни

Автор: РБК-Україна

У Червоному морі на іранському судні Saviz спрацював вибуховий пристрій. Останні кілька років судно використовувалося для супроводу вантажних кораблів.

Про це повідомляє іранське агентство Tasnim.

Відзначається, що вибух стався на борту судна Saviz в результаті закладеного в його корпусі вибухового пристрою. За первинною інформацією, інцидент стався в районі між узбережжями Ємену і Еритреї. Підтвердження від офіційної влади країни поки немає. Дані про загиблих і постраждалих, а також про стан судна, відсутні.

За даними видання, судно Saviz кілька років курсує в Червоному морі. Його використовує Корпус вартових Ісламської революції (КВІР) для супроводу торгових і вантажних суден.

Нагадаємо, в березні Іран запустив ракету в ізраїльське вантажне судно. Інцидент стався в Аравійському морі. Контейнеровоз зміг продовжити свій шлях до Індії.

Раніше РБК-Україна писало, що в Гвінейській затоці біля берегів Нігерії пірати атакували танкер "Curacao Trader" і 15 членів екіпажу. Судно йшло під прапором Ліберії.

Також повідомлялося, що біля берегів Африки невідомі напали на судно під прапором Коморських островів, з якого викрали двох членів екіпажу. Його атакували швидкісний човном.

Крім того, біля берегів Беніну пірати захопили судно Tommi Ritscher, тоді був викрадений українець.

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