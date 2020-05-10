У берегов Африки похитили с судна экипаж, в составе которого мог быть украинец

Фото: судно RIO MITONG (maritimebulletin.net)

Судно шло под флагом Коморских островов

Неизвестные напали у берегов Африки на судно под флагом Коморских островов, с которого похитили двух членов экипажа, среди них мог быть гражданин Украины. Как передает РБК-Украина, об этом говорится в сообщении портала Dryad Global, специализирующегося на проблемах безопасности мореплавания.

Речь идет о грузовом судне RIO MITONG. Его атаковали скоростным лодкой, количество людей на борту лодки не установлено.

"Вероятно преступниками была использована лестница, чтобы высадиться на судно. В результате этого были похищены двое членов экипажа - предположительно, россиянин и украинец", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что остальные члены экипажа находятся в безопасности. Инцидент произошел у берегов Экваториальной Гвинеи.

Напомним, в конце апреля МИД сообщил, что 69 украинских моряков возвращаются в Украину. До сих пор они находились на карантине на судне Eleftherios Venizelos у берегов Греции. Еще 12 украинских моряков оставались на судне в условиях карантина.