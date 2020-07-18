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У берегов Нигерии пираты захватили танкер, среди моряков украинцы

Нигерия, Суббота 18 июля 2020 01:48
У берегов Нигерии пираты захватили танкер, среди моряков украинцы
Фото: захват корабля (twitter.com saharareporters.jpg)
Автор: Артур Родивилов

Восемь пиратов захватили корабль и 15 членов экипажа

В Гвинейском заливе у берегов Нигерии пираты атаковали танкер "Curacao Trader" и 15 членов экипажа, вероятно, на борту есть граждане Украины и России. Судно шло под флагом Либерии.

Об этом сообщает портал Dryad Global, который занимается вопросами безопасности на море.

Отмечается, что восемь пиратов напали на корабль в 210 морских милях от нигерийского штата Байелса.

Статус корабля в настоящее время отображается как "Не под командованием".

Нападение произошло в самой дальней от берега точке среди всех случаев пиратства, зарегистрированных в Гвинейском заливе. Несмотря на наличие скоростных катеров, весьма вероятно, что преступников поддерживают с более крупного судна.

Гвинейский залив протянулся от Сенегала на севере Африки до Анголы на юге и считается одним из самых опасных регионов. За текущий год там зафиксировали 45% от всех случаев нападений. Как правило, преступники захватывают заложников, чтобы потребовать за них выкуп.

Ранее сообщалось, что захваченные в Гвинейском заливе пиратами 7 граждан Украины были освобождены из плена.

РБК-Украина писало, что в прошлом месяце у берегов Бенина пираты захватили судно, тогда был похищен украинец.

Кроме того, 20 февраля у берегов Нигерии пираты захватили судно "Alpine Penelope" с украинцем на борту.

Напомним, Украина и Ливия обсудили вопрос освобождения из ливийских тюрьм 18 украинских моряков.

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