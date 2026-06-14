Иран отрицает подписание соглашения с США в воскресенье, о чем заявил Трамп
Иран отрицает подписание первоначального соглашения о прекращении огня с США в воскресенье, что анонсировал американский лидер Дональд Трамп вместе с пакистанским премьером Шехбазом Шарифом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи в субботу предостерег от комментариев насчет времени подписания соглашения с США.
"Нам придется подождать и увидеть точную дату подписания меморандума о взаимопонимании, хотя это будет не завтра", - процитировали Багаи в субботу государственные СМИ.
При этом он не исключил подписания соглашения уже в ближайшее время.
"Нельзя исключать возможности того, что это произойдет в ближайшие дни. Однако, из-за колебаний другой стороны, мы должны быть осторожными, делая любые комментарии относительно этого процесса", - заявил представитель МИД Ирана.
Как известно, в субботу в Пакистане, который является посредником в переговорах США и Ирана, объявили о подписании мирного соглашения между странами на следующий день - 14 июня. Соответствующее заявление озвучил премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф.
О достижении соглашения между Тегераном и Вашингтоном заявлял и президент США Дональд Трамп. Вечером субботы он в соцсети сообщил, что документ подпишут "уже завтра".
Среди прочего, в рамках соглашения глава Белого дома анонсировал отказ Тегерана от ядерных амбиций, хотя в Иране в тот же день сообщили - обсуждение "ядерки" еще не закончено и переносится на более поздний срок.
Reuters отмечает - это не первый случай, когда обе стороны, кажется, близки к первоначальному соглашению о прекращении войны. Ранее у Трампа тоже анонсировали быстрое подписание мира, однако этого так и не случилось.