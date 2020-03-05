Иран закрывает на месяц все школы и университеты из-за коронавируса

Министр здравоохранения и медицинского образования Ирана объявил, что школы и университеты будут закрыты до конца год в связи со вспышкой коронавируса в стране. Об этом сообщает издание IRNA.

главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что в ближайшее время из-за коронавируса в Украине начнут вводить ограничительные меры. Ограничительные меры коснутся школ и массовых мероприятий.

Напомним, Калифорния объявила о введении чрезвычайного положения после первой смерти от коронавируса на территории штата.

Ранее президент США Дональд Трамп обратился к руководителям крупнейших американских фармацевтических компаний с просьбой ускорить разработку вакцин и терапии для профилактики и лечение коронавируса.