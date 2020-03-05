Іран закриває на місяць всі школи та університети через коронавірус

Міністр охорони здоров'я і медичної освіти Ірану оголосив, що школи і університети будуть закриті до кінця рік у зв'язку зі спалахом коронавірусу в країні. Про це повідомляє видання IRNA.

головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що найближчим часом через коронавірус в Україні почнуть вводити обмежувальні заходи. Обмежувальні заходи торкнуться шкіл та масових заходів.

Нагадаємо, Каліфорнія оголосила про введення надзвичайного стану після першої смерті від коронавірусу на території штату.

Раніше президент США Дональд Трамп звернувся до керівників найбільших американських фармацевтичних компаній з проханням прискорити розробку вакцин і терапії для профілактики і лікування коронавірусу.