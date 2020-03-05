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В Швейцарии зафиксировали первую смерть от коронавируса

Новости » Происшествия     05.03.2020 - 11:38
В Швейцарии зафиксировали первую смерть от коронавируса
Иллюстративное фото (flickr.com/gageskidmore)

У жертвы коронавируса в Швейцарии были хронические заболевания

Первая смерть в результате вспышки коронавируса зафиксирована в Швейцарии, умерла 74-летняя женщина. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на информацию местной полиции.

Сообщается, что 74-летняя женщина в западной Швейцарии умерла после заражения новым коронавирусом. Этот случай является первой смертью в стране в результате стремительного распространяющейся вспышки.

По данным полиции, женщина была госпитализирована в кантоне Во со вторника, 3 марта. Заболевшая находилась в зоне высокого риска и страдала хроническим заболеванием.

Напомним, сегодня первый случай заболевания коронавирусом был выявлен в Боснии и Герцеговине. Медицинские власти страны пока не предоставляют детали о зараженном.

По состоянию на 5 марта в Украине госпитализировали еще двух человек с подозрением на коронавирус. Оба госпитализированы в Черновицкой области и недавно вернулись из Италии. До этого в инфекционное отделение Черновицкой областной клинической больницы госпитализировали четырех человек.

Вчера представитель ВОЗ в Украине Ярно Хабихт спрогнозировал рост числа зараженных коронавирусом в стране.

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