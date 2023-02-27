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Іран вкотре заперечив використання власних БПЛА Росією проти України

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Понеділок 27 лютого 2023 18:02
Іран вкотре заперечив використання власних БПЛА Росією проти України Фото: Іран вкотре заперечив використання власних БПЛА Росією проти України (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Іран продовжує заперечувати використання "Шахедів" російськими окупантами проти України. Заявив про нібито відсутність доказів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ Ірану.

"Твердження про використання іранських безпілотників в Україні неправдиві. Політична і військова делегації Ірану і України повинні були провести другу зустріч. Але деякі західні сторони лише висувають заяви, не підтверджуючи їх доказами. Захід має припинити цю марну гру. Іран підтримує мир і виступає проти війни" , - пише пресслужба.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами спікера Повітряних сил Юрія Ігната, росіяни використовують іранські дрони-камікадзе для того, щоб виявити місця розташування протиповітряної оборони та виснажити її.

Згідно з даними ЦРУ, Росія запропонувала допомогу Ірану з ракетною програмою в обмін на військову допомогу.

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