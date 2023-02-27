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У Повітряних силах назвали мету російських атак "Шахедами"

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Понеділок 27 лютого 2023 16:50
У Повітряних силах назвали мету російських атак "Шахедами" Ілюстративне фото: у Повітряних силах назвали мету російських атак "Шахедами" (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти намагаються атакувати Україну за допомогою іранських дронів-камікадзе для того, щоб виявити місця розташування протиповітряної оборони та виснажити її.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера Повітряних сил Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

"Раніше більше застосовували комбіновано разом із ракетами. Зараз вони виснажують ППО, виявляють місця (розташування - ред). Той самий радіолокаційний літак А-50 злітає, коли по "Шахедах" нами ведеться бойова робота, він фіксує місця пусків з наших зенітних ракетних систем. Таким чином виявляють та роблять алгоритм, звідки ми пускаємо, як переміщаємось", - зазначив Ігнат.

Він також додав, що атака, яку було здійснено сьогодні, 27 лютого, відрізняється від попередніх. На цей раз окупанти запускали дрони з Брянської області, а не зі східного узбережжя Азовського моря.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що росіяни 27 лютого намагалися вдарити по Україні за допомогою 14 дронів. 11 із них було збито українськими захисниками.

Також ми писали, що в результаті ворожої атаки є загиблі та поранені.

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