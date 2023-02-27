У Повітряних силах назвали мету російських атак "Шахедами"

Російські окупанти намагаються атакувати Україну за допомогою іранських дронів-камікадзе для того, щоб виявити місця розташування протиповітряної оборони та виснажити її.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера Повітряних сил Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

"Раніше більше застосовували комбіновано разом із ракетами. Зараз вони виснажують ППО, виявляють місця (розташування - ред). Той самий радіолокаційний літак А-50 злітає, коли по "Шахедах" нами ведеться бойова робота, він фіксує місця пусків з наших зенітних ракетних систем. Таким чином виявляють та роблять алгоритм, звідки ми пускаємо, як переміщаємось", - зазначив Ігнат.

Він також додав, що атака, яку було здійснено сьогодні, 27 лютого, відрізняється від попередніх. На цей раз окупанти запускали дрони з Брянської області, а не зі східного узбережжя Азовського моря.