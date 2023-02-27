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Иран в очередной раз отрицает использование собственных БПЛА Россией против Украины

Новина українською →
Понедельник 27 февраля 2023 18:02
Иран в очередной раз отрицает использование собственных БПЛА Россией против Украины Фото: Иран в очередной раз опроверг использование собственных БПЛА Россией против Украины (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Иран продолжает отрицать использование "Шахедов" российскими оккупантами против Украины. Заявил о якобы отсутствии доказательств.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Ирана.

"Утверждения об использовании иранских беспилотников в Украине ложны. Политическая и военная делегации Ирана и Украины должны были провести вторую встречу. Но некоторые западные стороны лишь выдвигают заявления, не подтверждая их доказательствами. Запад должен прекратить эту бесполезную игру. Иран поддерживает мир и выступает против войны ", - пишет пресс-служба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам спикера Воздушных сил Юрия Игната, россияне используют иранские дроны-камикадзе для того, чтобы выявить местонахождение противовоздушной обороны и истощить ее.

Согласно данным ЦРУ, Россия предложила помощь Ирану с ракетной программой в обмен на военную помощь.

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