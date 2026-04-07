Іран вийшов із переговорів зі США, - NYT

18:26 07.04.2026 Вт
2 хв
Дипломатія безсила?
aimg Олена Чупровська
Фото: Іран припинив переговори про мир зі США (Getty Images)

Іран вийшов із переговорів зі США щодо припинення вогню після нової хвилі тиску та ударів по його території. Тегеран через Пакистан передав, що більше не братиме участі у переговорах зі США.

Чому Іран припинив переговори

Іран вирішив вийти з перемовин після посилення військового тиску з боку США та Ізраїлю. За даними джерел, сторони намагалися домовитися про припинення бойових дій через посередників, зокрема Пакистан.

Однак ці контакти не дали результату. Натомість риторика президента стала жорсткішою, а вимоги - більш категоричними.

Що відбувалося перед цим

Останніми днями ситуація різко загострилася:

Президент США Дональд Трамп публічно пригрозив Тегерану. "Сьогодні вночі в Ірані загине ціла цивілізація", - так він описав можливі наслідки подальшого загострення.

Як пише NYT, посилаючись на слова іранських чиновників, які говорили на умовах анонімності, подальші переговори втратили сенс.

Оновлено о 18:48

Іранське видання Tehran Times спростовує інформацію про припинення переговорів

"Дипломатичні та непрямі канали переговорів з США не закриті", - йдеться у дописі в Х.

Нагадаємо, США наблизилися до наземної операції. За даними західних медіа, удари по іранських об’єктах стали інтенсивнішими, що свідчить про можливе розширення військових дій.

Тим часом Іран створює з людей "живий ланцюг", щоб прикрити енергетику від можливих ізраїльсько-американських ударів.

