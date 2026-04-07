Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Иран вышел из переговоров с США, - NYT

18:26 07.04.2026 Вт
2 мин
Дипломатия бессильна?
aimg Елена Чупровская
Фото: Иран прекратил переговоры о мире с США (Getty Images)

Иран вышел из переговоров с США о прекращении огня после новой волны давления и ударов по его территории. Тегеран через Пакистан передал, что больше не будет участвовать в переговорах с США.

Почему Иран прекратил переговоры

Иран решил выйти из переговоров после усиления военного давления со стороны США и Израиля. По данным источников, стороны пытались договориться о прекращении боевых действий через посредников, в частности Пакистан.

Однако эти контакты не дали результата. Зато риторика президента стала жестче, а требования - более категоричными.

Что происходило перед этим

В последние дни ситуация резко обострилась:

  • США нанесли удары по военным целям в районе главного нефтяного узла Ирана - острова Харг.
  • Израиль также усилил атаки
  • от Ирана требовали полностью открыть Ормузский пролив.

Президент США Дональд Трамп публично пригрозил Тегерану. "Сегодня ночью в Иране погибнет целая цивилизация", - так он описал возможные последствия дальнейшего обострения.

Как пишет NYT, ссылаясь на слова иранских чиновников, которые говорили на условиях анонимности, дальнейшие переговоры потеряли смысл.

Обновлено в 18:48

Иранское издание Tehran Times опровергает информацию о прекращении переговоров

"Дипломатические и косвенные каналы переговоров с США не закрыты", - говорится в заметке в Х.

Напомним, США приблизились к наземной операции. По данным западных медиа, удары по иранским объектам стали более интенсивными, что свидетельствует о возможном расширении военных действий.

Тем временем Иран создает из людей "живую цепь", чтобы прикрыть энергетику от возможных израильско-американских ударов.

