Иран выставил США шесть требований для мира: что входит в перечень

Иран официально изложил свои условия для заключения мира с США. Список оказался длинным и охватывает все: от санкций до вывода американских войск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

Иранский мирный план попал в Вашингтон через Пакистан - пакистанский источник Reuters сообщил, что именно Исламабад передал документ американской стороне.

Напомним, параллельно с иранскими требованиями стало известно, что США могут временно смягчить нефтяные санкции против Ирана и допустить ограниченную мирную ядерную деятельность во время переговоров.

А в ЕС заявили, что могут пересмотреть помощь странам, которые поддерживают Россию или Иран. Внешняя политика блока, по словам главы внешнеполитического ведомства Каи Каллас, должна учитывать стратегические интересы, а не быть "сентиментальной".