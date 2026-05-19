Иран выставил США шесть требований для мира: что входит в перечень

14:15 19.05.2026 Вт
Иран назвал шесть условий, без которых мирная сделка с США невозможна
Елена Чупровская
Фото: Иранское мирное предложение США: шесть условий от Тегерана стали известны (Getty Images)
Иран официально изложил свои условия для заключения мира с США. Список оказался длинным и охватывает все: от санкций до вывода американских войск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Что требует Иран

Заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади обнародовал условия последнего мирного предложения Тегерана, адресованного Вашингтону.

Иранская сторона выдвинула шесть требований:

  • отмена санкций против Тегерана;
  • размораживание иранских средств за рубежом;
  • прекращение морской блокады страны;
  • завершение войны на всех фронтах, в частности в Ливане;
  • вывод американских войск из районов возле иранской границы;
  • выплата компенсации за ущерб от войны.

Пакистан передал предложение США

Иранский мирный план попал в Вашингтон через Пакистан - пакистанский источник Reuters сообщил, что именно Исламабад передал документ американской стороне.

Напомним, параллельно с иранскими требованиями стало известно, что США могут временно смягчить нефтяные санкции против Ирана и допустить ограниченную мирную ядерную деятельность во время переговоров.

А в ЕС заявили, что могут пересмотреть помощь странам, которые поддерживают Россию или Иран. Внешняя политика блока, по словам главы внешнеполитического ведомства Каи Каллас, должна учитывать стратегические интересы, а не быть "сентиментальной".

