Иран выставил США шесть требований для мира: что входит в перечень
Иран официально изложил свои условия для заключения мира с США. Список оказался длинным и охватывает все: от санкций до вывода американских войск.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
Что требует Иран
Заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади обнародовал условия последнего мирного предложения Тегерана, адресованного Вашингтону.
Иранская сторона выдвинула шесть требований:
- отмена санкций против Тегерана;
- размораживание иранских средств за рубежом;
- прекращение морской блокады страны;
- завершение войны на всех фронтах, в частности в Ливане;
- вывод американских войск из районов возле иранской границы;
- выплата компенсации за ущерб от войны.
Пакистан передал предложение США
Иранский мирный план попал в Вашингтон через Пакистан - пакистанский источник Reuters сообщил, что именно Исламабад передал документ американской стороне.
Напомним, параллельно с иранскими требованиями стало известно, что США могут временно смягчить нефтяные санкции против Ирана и допустить ограниченную мирную ядерную деятельность во время переговоров.
А в ЕС заявили, что могут пересмотреть помощь странам, которые поддерживают Россию или Иран. Внешняя политика блока, по словам главы внешнеполитического ведомства Каи Каллас, должна учитывать стратегические интересы, а не быть "сентиментальной".