Іран висміяв заклики головного дипломата ЄС щодо розблокування Ормузької протоки

06:32 20.04.2026 Пн
2 хв
У МЗС Ірану закликали ЄС "залишити свої повчання"
aimg Юлія Маловічко
Фото: речник МЗС Ірану Есмаїл Багаї (з відкритих джерел)

Іран різко відповів на заклики ЄС відкрити Ормузьку протоку та розкритикував позицію європейських політиків. Тегеран дав зрозуміти, що не збирається діяти під тиском і сам визначатиме правила судноплавства в регіоні.

А саме іранська сторона фактично висміяла заклики глави європейської дипломатії Каї Каллас відкрити протоку, порадивши "залишити свої повчання".

Каллас своє чергою повідомляла, що за міжнародними правилами рух через такі водні шляхи, як Ормузька протока, має залишатися відкритим і вільним для проходу. Вона також виступила проти зборів за транзит у протоці, які здійснює Тегеран, що, за її словами, створить ризикований прецедент для системи міжнародного морського судноплавства.

Однак у Тегерані наголосили, що питання контролю над Ормузькою протокою є суверенним і не підлягає зовнішньому диктату.

Речник МЗС Ірану Есмаїл Багаї написав у своїй соцмережі наступне:

"Те саме "міжнародне право"? ЄС згадує про нього, коли хоче повчати інших, але водночас мовчки підтримує війну США та Ізраїлю і не помічає того, що відбувається з іранцями. Залиште свої повчання, адже Європа постійно говорить одне, а робить інше, тому слова про міжнародне право виглядають як лицемірство", - повідомив він.

Ще Багаї заявив, що жодне міжнародне правило не забороняє Ірану як прибережній країні діяти так, щоб не допустити використання Ормузької протоки для військових дій проти нього.

А повністю вільний прохід через протоку зараз неможливий, зазначив речник іранського МЗС, оскільки дії США та Ізраїлю призвели до присутності американських військових сил поблизу цього району.

Нагадаємо, Іран знову заблокував Ормузьку протоку паралельно з морською блокадою цієї протоки США. Також тегеран в останній день відмовився від переговорів з вашингтоном, які мали б пройти в Пакистані.

Також напередодні США захопили іранське вантажне судно в Оманській затоці, а перед цим Тегеран напав на французське та британські судна в морі.

