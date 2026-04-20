Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Иран высмеял призывы главного дипломата ЕС по разблокированию Ормузского пролива

06:32 20.04.2026 Пн
2 мин
В МИД Ирана призвали ЕС "оставить свои поучения"
aimg Юлия Маловичко
Фото: спикер МИД Ирана Эсмаил Багаи (из открытых источников)

Иран резко ответил на призывы ЕС открыть Ормузский пролив и раскритиковал позицию европейских политиков. Тегеран дал понять, что не собирается действовать под давлением и сам будет определять правила судоходства в регионе.

А именно иранская сторона фактически высмеяла призывы главы европейской дипломатии Каи Каллас открыть пролив, посоветовав "оставить свои поучения".

Каллас в свою очередь сообщала, что по международным правилам движение через такие водные пути, как Ормузский пролив, должно оставаться открытым и свободным для прохода. Она также выступила против сборов за транзит в проливе, которые осуществляет Тегеран, что, по ее словам, создаст рискованный прецедент для системы международного морского судоходства.

Однако в Тегеране отметили, что вопрос контроля над Ормузским проливом является суверенным и не подлежит внешнему диктату.

Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи написал в своей соцсети следующее:

"То самое "международное право"? ЕС вспоминает о нем, когда хочет поучать других, но при этом молча поддерживает войну США и Израиля и не замечает того, что происходит с иранцами. Оставьте свои поучения, ведь Европа постоянно говорит одно, а делает другое, поэтому слова о международном праве выглядят как лицемерие", - сообщил он.

Еще Багаи заявил, что ни одно международное правило не запрещает Ирану как прибрежной стране действовать так, чтобы не допустить использования Ормузского пролива для военных действий против него.

А полностью свободный проход через пролив сейчас невозможен, отметил представитель иранского МИД, поскольку действия США и Израиля привели к присутствию американских военных сил вблизи этого района.

Напомним, Иран снова заблокировал Ормузский пролив параллельно с морской блокадой этого пролива США. Также Тегеран в последний день отказался от переговоров с Вашингтоном, которые должны были бы пройти в Пакистане.

Также накануне США захватили иранское грузовое судно в Оманском заливе, а перед этим Тегеран напал на французское и британские суда в море.

Больше по теме:
