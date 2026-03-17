Іран відповів на чутки про контакти з адміністрацією Трампа

09:33 17.03.2026 Вт
Що заявили в іранському МЗС?
aimg Ірина Глухова
Іран відповів на чутки про контакти з адміністрацією Трампа Фото: очільник МЗС Ірану Аббас Арагчі (Getty Images)

Іран заперечив інформацію про спроби налагодити контакти з адміністрацією Дональд Трамп та домовитися зі США про припинення бойових дій і дипломатичне врегулювання конфлікту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Ірану Аббаса Аракчі у соцмережі X.

Іран заперечує контакти зі США

Глава МЗС Ірану прокоментував повідомлення ЗМІ про нібито відновлення його контактів зі спецпосланцем президента США Стівом Віткоффом.

За його словами, останній контакт відбувся ще до рішення американського лідера завдати удару по Ірану, що, як зазначив міністр, фактично зруйнувало дипломатичний процес.

"Мій останній контакт з Віткофом відбувся до рішення його роботодавця знищити дипломатію черговим незаконним військовим нападом на Іран", - заявив Аракчі.

Він додав, що "будь-яке твердження про протилежне, схоже, спрямоване виключно на те, щоб ввести в оману нафтотрейдерів та громадськість".

Що передувало

Раніше видання Axios із посиланням на неназваного американського чиновника повідомило, що останніми днями нібито було відновлено прямі контакти між спецпосланцем США Стівом Віткоффом та міністром закордонних справ Ірану Аббасом Аракчі.

За даними ЗМІ, Арагчі нібито "надсилав Віткоффу текстові повідомлення, в яких увага приділялася припиненню військових дій".

