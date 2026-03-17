Іран і США провели приховані переговори, - Axios

Неназваний американський чиновник повідомив, що останніми днями було відновлено прямий контакт між посланцем США Стівом Віткоффом і міністром закордонних справ Ірану Аббасом Арагчі.

Контакт через текстові повідомлення

За словами джерела, Арагчі надсилав Віткоффу текстові повідомлення, в яких увага приділялася припиненню військових дій.

Відомо, що кількість повідомлень та їхній зміст не розголошується. Американський чиновник підкреслив, що ініціатором контакту виступив саме Арагчі.

Після публікації інформації іранський міністр спростував повідомлення про нещодавній контакт із Віткоффом, зазначивши в X, що остання розмова відбулася до "незаконного військового нападу" США на Іран.

Американський представник заявив, що ця заява не відповідає дійсності.

Заяви Трампа про переговори

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що Іран спілкувався з американською стороною, однак уточнив, що наразі не зрозуміло, хто саме уповноважений укладати угоди.

Трамп додав, що відкритий до переговорів, але скептично оцінює готовність Тегерана до домовленостей, оскільки невідомо, хто ухвалює рішення в країні після смерті низки високопоставлених чиновників.

Умови можливої мирної угоди

Американські джерела повідомили, що Трамп розглядає угоду, яка дала б змогу Ірану інтегруватися зі світовим ринком і отримувати дохід від експорту нафти.

Однак вимоги Тегерана про "репарації" як частину мирної угоди були відхилені.

Внутрішні нюанси в Ірані

Джерела зазначають, що Арагчі не вважався ключовою особою до війни, проте зараз він координує дії з секретарем Вищої ради національної безпеки Алі Ларіджані, який фактично керує державою після смерті верховного лідера.

США продовжують підтримувати контакт з Арагчі, вважаючи його своїм головним співрозмовником.