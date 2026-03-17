Иран ответил на слухи о контактах с администрацией Трампа

Иран отрицает информацию о попытках наладить контакты с администрацией Дональд Трамп и договориться с США о прекращении боевых действий и дипломатическом урегулировании конфликта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи в соцсети X .

Глава МИД Ирана прокомментировал сообщения СМИ о якобы возобновлении его контактов со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.

По его словам, последний контакт состоялся еще до решения американского лидера нанести удар по Ирану, что, как отметил министр, фактически разрушило дипломатический процесс.

"Мой последний контакт с Виткофом состоялся до решения его работодателя уничтожить дипломатию очередным незаконным военным нападением на Иран", - заявил Аракчи.

Он добавил, что "любое утверждение об обратном, похоже, направлено исключительно на то, чтобы ввести в заблуждение нефтетрейдеров и общественность".