Иран ответил на слухи о контактах с администрацией Трампа

09:33 17.03.2026 Вт
Что заявили в иранском МИДе?
aimg Ірина Глухова
Иран ответил на слухи о контактах с администрацией Трампа Фото: глава МИД Ирана Аббас Арагчи (Getty Images)

Иран отрицает информацию о попытках наладить контакты с администрацией Дональд Трамп и договориться с США о прекращении боевых действий и дипломатическом урегулировании конфликта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи в соцсети X.

Иран отрицает контакты с США

Глава МИД Ирана прокомментировал сообщения СМИ о якобы возобновлении его контактов со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.

По его словам, последний контакт состоялся еще до решения американского лидера нанести удар по Ирану, что, как отметил министр, фактически разрушило дипломатический процесс.

"Мой последний контакт с Виткофом состоялся до решения его работодателя уничтожить дипломатию очередным незаконным военным нападением на Иран", - заявил Аракчи.

Он добавил, что "любое утверждение об обратном, похоже, направлено исключительно на то, чтобы ввести в заблуждение нефтетрейдеров и общественность".

Что предшествовало

Ранее издание Axios со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщило, что в последние дни якобы были возобновлены прямые контакты между спецпосланником США Стивом Уиткоффом и министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи.

По данным СМИ, Арагчи якобы "посылал Уиткоффу текстовые сообщения, в которых внимание уделялось прекращению военных действий".

Россия ударила по терминалу "Новой почты" в Запорожье: ранены работники
