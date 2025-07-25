Іран відновлює контакти з МАГАТЕ: країну відвідає делегація інспекторів

За словами іранського високопосадовця, впродовж найближчих кількох тижнів Тегеран прийме з візитом делегацію від Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ). Це перший сигнал про те, що країна може дозволити міжнародним інспекторам поновити моніторинг ядерної діяльності в країні.

Зазначається, що цей крок відбувається на тлі запланованих на п’ятницю, 25 липня, переговорів між Іраном та європейськими країнами.

Під час перемовин сторони вивчатимуть перспективи відновлення переговорів між Іраном та США після ударів Ізраїлю й американськими військовими по іранських ядерних об’єктах у червні.

Колишніх інспекцій не буде

Заступник міністра закордонних справ Ірану Казем Гарібабаді заявив журналістам у Нью-Йорку, що представники МАГАТЕ найближчим часом відвідають Тегеран для обговорення обсягу повноважень, які можуть бути надані інспекторам для відновлення моніторингу ключових ядерних об’єктів Ірану.

"Це знову демонстрація доброї волі з боку Ірану", - сказав Гарібабаді. Він був одним із провідних іранських переговірників під час весняних переговорів з адміністрацією Трампа та планує взяти участь у зустрічі з європейцями.

Водночас, він не підтвердив, що інспекторам, зрештою, буде дозволено відвідати основні іранські ядерні об’єкти - Фордо, Ісфахан та Натанз, по яких завдали ударів США.

Іранські чиновники останніми тижнями заявляли, що інспекції не можуть поновитися у тому ж форматі, що й раніше.

Гарібабаді також не продемонстрував поступливості в ключовому питанні, яке розділяє Тегеран і Вашингтон: рішуче небажання Ірану зупинити збагачення урану. Він заявив, що Іран не стане повністю залежати від іноземного постачання ядерного пального, як того вимагає адміністрація Трампа.

Колишні посадовці США та експерти вважають, що повернення інспекторів може допомогти з’ясувати, яка частина іранської ядерної програми залишилася неушкодженою, і закласти основу для ширшої дипломатичної угоди щодо обмеження ядерних амбіцій Тегерана.

Речник МАГАТЕ відмовився коментувати майбутній візит. За його словами, Гроссі підкреслює для всіх сторін "необхідність дипломатичного вирішення, що базується на обов’язковій верифікації та моніторингу МАГАТЕ".

Ризик нових санкцій

Зазначимо, що раніше інспектори регулярно відвідували основні об’єкти зі збагачення урану в Натанзі й Фордо, а також в Ісфахані, де розташована ключова ядерна інфраструктура.

Минулого тижня європейські міністри закордонних справ заявили іранському міністру закордонних справ Аббасу Арагчі, що вони можуть відкласти відновлення міжнародних санкцій проти Ірану, якщо Тегеран відновить перемовини з адміністрацією Трампа та відновить співпрацю з МАГАТЕ.

Велика Британія, Франція та Німеччина попередили, що за відсутності прогресу в укладенні нової ядерної угоди, до кінця серпня вони поновлять санкції, скасовані відповідно до ядерної угоди 2015 року. Опція повернення санкцій втрачає чинність у жовтні.

За словами Гарібабаді, якщо санкції 2015 року будуть поновлені, Іран може вийти з Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ), який зобов’язує держави-учасниці, що не володіють ядерною зброєю, не розробляти її.

"Ми відповімо. Ми відреагуємо. Ми мусимо відреагувати на це. Я не виключаю можливості виходу з ДНЯЗ", - додав Гарібабаді.