Иран возобновляет контакты с МАГАТЭ: страну посетит делегация инспекторов

По словам иранского чиновника, в течение ближайших нескольких недель Тегеран примет с визитом делегацию от Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Это первый сигнал о том, что страна может позволить международным инспекторам возобновить мониторинг ядерной деятельности в стране.

Отмечается, что этот шаг происходит на фоне запланированных на пятницу, 25 июля, переговоров между Ираном и европейскими странами.

Во время переговоров стороны будут изучать перспективы возобновления переговоров между Ираном и США после ударов Израиля и американскими военными по иранским ядерным объектам в июне.

Прежних инспекций не будет

Заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади заявил журналистам в Нью-Йорке, что представители МАГАТЭ в ближайшее время посетят Тегеран для обсуждения объема полномочий, которые могут быть предоставлены инспекторам для возобновления мониторинга ключевых ядерных объектов Ирана.

"Это снова демонстрация доброй воли со стороны Ирана", - сказал Гарибабади. Он был одним из ведущих иранских переговорщиков во время весенних переговоров с администрацией Трампа и планирует принять участие во встрече с европейцами.

В то же время, он не подтвердил, что инспекторам, в конце концов, будет разрешено посетить основные иранские ядерные объекты - Фордо, Исфахан и Натанз, по которым нанесли удары США.

Иранские чиновники в последние недели заявляли, что инспекции не могут возобновиться в том же формате, что и раньше.

Гарибабади также не продемонстрировал уступчивости в ключевом вопросе, который разделяет Тегеран и Вашингтон: решительное нежелание Ирана остановить обогащение урана. Он заявил, что Иран не станет полностью зависеть от иностранных поставок ядерного топлива, как того требует администрация Трампа.

Бывшие чиновники США и эксперты считают, что возвращение инспекторов может помочь выяснить, какая часть иранской ядерной программы осталась неповрежденной, и заложить основу для более широкого дипломатического соглашения по ограничению ядерных амбиций Тегерана.

Представитель МАГАТЭ отказался комментировать предстоящий визит. По его словам, Гросси подчеркивает для всех сторон "необходимость дипломатического решения, основанного на обязательной верификации и мониторинге МАГАТЭ".

Риск новых санкций

Отметим, что ранее инспекторы регулярно посещали основные объекты по обогащению урана в Натанзе и Фордо, а также в Исфахане, где расположена ключевая ядерная инфраструктура.

На прошлой неделе европейские министры иностранных дел заявили иранскому министру иностранных дел Аббасу Арагчи, что они могут отложить возобновление международных санкций против Ирана, если Тегеран возобновит переговоры с администрацией Трампа и возобновит сотрудничество с МАГАТЭ.

Великобритания, Франция и Германия предупредили, что при отсутствии прогресса в заключении новой ядерной сделки, до конца августа они возобновят санкции, отмененные в соответствии с ядерной сделкой 2015 года. Опция возвращения санкций теряет силу в октябре.

По словам Гарибабади, если санкции 2015 года будут возобновлены, Иран может выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), который обязывает государства-участники, не обладающие ядерным оружием, не разрабатывать его.

"Мы ответим. Мы отреагируем. Мы должны отреагировать на это. Я не исключаю возможности выхода из ДНЯО", - добавил Гарибабади.