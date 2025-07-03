Удари по Ірану відкинули її ядерну програму на два роки, - Пентагон

Авіаційні удари Ізраїлю та Сполучених Штатів по об'єктах Ірану відкинули його ядерну програму на два роки.

Про це заявив речник Пентагону Шон Парнелл, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC .

"Це (удари США та Ізраїлю – ред.) затримало процес на один-два роки. Я думаю, що, ймовірно, ближче до двох років", – заявив Парнелл.

Він додав, що удар США мав психологічний ефект, оскільки для його здійснення були використані бомбардувальники, здатні літати без перерви майже 37 годин. Також, за його словами, було знищено об'єкти, які Іран використовував для виробництва збагаченого урану.

"Це не тільки збагачений уран, центрифуги чи щось подібне. Ми знищили компоненти, які їм були потрібні для створення бомби. І якщо врахувати всі ці фактори, то так, ми вважаємо, що ядерний потенціал Ірану був серйозно ослаблений. Навіть їхня амбіція створити бомбу зазнала поразки", – додав спікер Пентагону.