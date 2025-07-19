"Об'єкти будуть знищені": Трамп застеріг Іран від відновлення ядерної програми
Президент США Дональд Трамп заявив, що у випадку, якщо Іран спробує відновити ядерні об'єкти, вони будуть знищені. Тому Тегерану варто навіть не намагатися це зробити.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Трампа у соціальній мережі Truth Social.
"Усі три ядерні об'єкти в Ірані були повністю зруйновані та/або знищені. Їхнє відновлення займе роки, якщо Іран захоче це зробити", - написав він.
Також президент США порадив Ірану не намагатися відновлювати ядерні об'єкти, або створювати нові та в інших місцях. Інакше вони "будуть знищені".
Знищення ядерної програми Ірану
Нагадаємо, що 22 червня США завдали ударів по трьох ключових ядерних об’єктах Ірану, використавши протибункерні бомби та крилаті ракети. Після цього Трамп та міністр оборони США Піт Гегсет заявили, що ядерна програма Тегерана нібито була повністю знищена.
Однак американська розвідка, як написала низка ЗМІ, заявила, що основна ядерна інфраструктура Ірану залишилася цілою. Ця інформація викликала бурхливу реакцію Трампа. Американський президент звинуватив ЗМІ у розповсюдженні дезінформації.
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