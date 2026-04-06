Іран відмовився відкрити Ормузьку протоку в обмін на тимчасове перемир’я, - Reuters

Агентство з посиланням на слова іранського високопосадовця пише, що Іран отримав мирну пропозицію від Пакистану і розглядає її. Водночас Тегеран відмовляється відкривати Ормузьку протоку в обмін на тимчасове перемир’я.

За його словами, Іран не сприйматиме жодних термінів та тиску щодо укладання угоди. Крім того, Тегеран переконаний, що Вашингтон не готовий до постійного припинення вогню.

Reuters повідомило, що Пакистан передав рамковий мирний план Ірану та США в ніч на понеділок, 6 квітня. Ісламабад очікує, що деталі домовленостей вдасться узгодити вже сьогодні.

План передбачає негайне припинення бойових дій, відкриття Ормузької протоки, а також укладення мирної угоди протягом 15-20 днів.

Ультиматум Трампа

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп у неділю, 5 квітня, дав Ірану 48 годин на те, щоб він відкрив Ормузьку протоку. За останню добу американський лідер уже кілька разів повторив свій заклик. Зокрема, він звернувся до Ірану мало не з матом, назвавши їх "убл*дками".