Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Иран отказался открыть Ормузский пролив в обмен на временное перемирие, - Reuters

13:25 06.04.2026 Пн
2 мин
Тегеран также сделал заявление о готовности Вашингтона к прекращению огня
aimg Валерий Ульяненко
Иллюстративное фото: Тегеран отказался открывать Ормузский пролив (Getty Images)

Иран отказался разблокировать Ормузский пролив для временного прекращения боевых действий. Такой шаг для наступления мира на Ближнем Востоке предусматривает предложение от Пакистана.

Агентство со ссылкой на слова иранского чиновника пишет, что Иран получил мирное предложение от Пакистана и рассматривает его. В то же время Тегеран отказывается открывать Ормузский пролив в обмен на временное перемирие.

По его словам, Иран не будет воспринимать никаких сроков и давления по заключению соглашения. Кроме того, Тегеран убежден, что Вашингтон не готов к постоянному прекращению огня.

Reuters сообщило, что Пакистан передал рамочный мирный план Ирана и США в ночь на понедельник, 6 апреля. Исламабад ожидает, что детали договоренностей удастся согласовать уже сегодня.

План предусматривает немедленное прекращение боевых действий, открытие Ормузского пролива, а также заключение мирного соглашения в течение 15-20 дней.

Ультиматум Трампа

Напомним, президент США Дональд Трамп в воскресенье, 5 апреля, дал Ирану 48 часов на то, чтобы он открыл Ормузский пролив. За последние сутки американский лидер уже несколько раз повторил свой призыв. В частности, он обратился к Ирану чуть ли не с матом, назвав их "убл*дками".

Кроме этого, Трамп дал нескольким медиа интервью, заявив, что у Ирана есть время до вторника, 7 апреля. Он отметил, что в случае отказа Тегерана восстановить судоходство США могут нанести удары по энергетической инфраструктуре страны.

Отметим, Тегеран заявлял в свое оправдание, что Ормузский пролив открыт, но только для судов не враждебных Ирану стран. На прошлой неделе Иран согласился разрешить проход через Ормузский пролив 20 единицам кораблей под флагом Пакистана.

