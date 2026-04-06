Иран отказался открыть Ормузский пролив в обмен на временное перемирие, - Reuters

Агентство со ссылкой на слова иранского чиновника пишет, что Иран получил мирное предложение от Пакистана и рассматривает его. В то же время Тегеран отказывается открывать Ормузский пролив в обмен на временное перемирие.

По его словам, Иран не будет воспринимать никаких сроков и давления по заключению соглашения. Кроме того, Тегеран убежден, что Вашингтон не готов к постоянному прекращению огня.

Reuters сообщило, что Пакистан передал рамочный мирный план Ирана и США в ночь на понедельник, 6 апреля. Исламабад ожидает, что детали договоренностей удастся согласовать уже сегодня.

План предусматривает немедленное прекращение боевых действий, открытие Ормузского пролива, а также заключение мирного соглашения в течение 15-20 дней.

Ультиматум Трампа

Напомним, президент США Дональд Трамп в воскресенье, 5 апреля, дал Ирану 48 часов на то, чтобы он открыл Ормузский пролив. За последние сутки американский лидер уже несколько раз повторил свой призыв. В частности, он обратился к Ирану чуть ли не с матом, назвав их "убл*дками".