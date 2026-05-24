Іран відкинув одну з ключових вимог США щодо мирної угоди, - Reuters

Як повідомило агентству високопоставлене іранське джерело, питання ядерної програми Тегерана планують обговорювати вже під час переговорів щодо остаточної угоди між сторонами.

"Ядерне питання буде розглянуто під час переговорів щодо остаточної угоди і тому не є частиною поточної угоди", - зазначив співрозмовник Reuters.

Також джерело спростувало інформацію про можливе вивезення запасів високозбагаченого урану з Ірану.

"Не було досягнуто жодної домовленості щодо вивезення запасів високозбагаченого урану Ірану за межі країни", - додав представник Тегерана.

Переговори між США та Іраном

Нагадаємо, останніми днями США та Іран активізували переговори щодо можливої угоди навколо іранської ядерної програми. Представник МЗС Ірану Есмаїл Багаї заявив, що сторони обговорюють "меморандум про взаєморозуміння" як перший етап домовленостей, після чого протягом 30-60 днів можуть перейти до ширшої угоди.