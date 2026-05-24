Иран отверг одно из ключевых требований США по мирному соглашению, - Reuters

Как сообщил агентству высокопоставленный иранский источник, вопрос ядерной программы Тегерана планируют обсуждать уже во время переговоров по окончательному соглашению между сторонами.

"Ядерный вопрос будет рассмотрен во время переговоров по окончательному соглашению и поэтому не является частью текущего соглашения", - отметил собеседник Reuters.

Также источник опроверг информацию о возможном вывозе запасов высокообогащенного урана из Ирана.

"Не было достигнуто никакой договоренности о вывозе запасов высокообогащенного урана Ирана за пределы страны", - добавил представитель Тегерана.

Напомним, в последние дни США и Иран активизировали переговоры о возможном соглашении вокруг иранской ядерной программы. Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что стороны обсуждают "меморандум о взаимопонимании" как первый этап договоренностей, после чего в течение 30-60 дней могут перейти к более широкому соглашению.