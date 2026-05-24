Иран отверг одно из ключевых требований США по мирному соглашению, - Reuters

12:24 24.05.2026 Вс
В Тегеране заявили, что не согласовывали передачу ядерных запасов
aimg Мария Науменко
Иран отверг одно из ключевых требований США по мирному соглашению, - Reuters Фото: иранские военные на фоне изображения ракет и карты Ирана (Getty Images)
Иран не согласился передать свои запасы высокообогащенного урана и заявил, что этот вопрос не был частью предварительной договоренности с Соединенными Штатами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Читайте также: Трамп объявил о сделке с Ираном и раскрыл судьбу Ормузского пролива

Как сообщил агентству высокопоставленный иранский источник, вопрос ядерной программы Тегерана планируют обсуждать уже во время переговоров по окончательному соглашению между сторонами.

"Ядерный вопрос будет рассмотрен во время переговоров по окончательному соглашению и поэтому не является частью текущего соглашения", - отметил собеседник Reuters.

Также источник опроверг информацию о возможном вывозе запасов высокообогащенного урана из Ирана.

"Не было достигнуто никакой договоренности о вывозе запасов высокообогащенного урана Ирана за пределы страны", - добавил представитель Тегерана.

Переговоры между США и Ираном

Напомним, в последние дни США и Иран активизировали переговоры о возможном соглашении вокруг иранской ядерной программы. Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что стороны обсуждают "меморандум о взаимопонимании" как первый этап договоренностей, после чего в течение 30-60 дней могут перейти к более широкому соглашению.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что будущая сделка "в основном согласована", а сторонам осталось финализировать отдельные детали. Одним из ключевых элементов переговоров называли вопрос Ормузского пролива, через который до войны проходило около 20% мировых поставок нефти и газа.

Впрочем, иранские государственные медиа впоследствии опровергли слова Трампа о якобы полном открытии Ормузского пролива. В Тегеране заявили, что контроль над маршрутом, разрешениями и порядком прохождения судов и в дальнейшем будет оставаться исключительно за Ираном.

