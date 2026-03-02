Іран не вестиме переговори зі США: у Тегерані спростували публікацію WSJ

Секретар нацбезпеки Ірану Алі Ларіджані зробив нібито нову спробу відновити переговори зі США. Однак сам він цю інформацію відкидає.
За словами джерел WSJ
За словами джерел WSJ, Алі Ларіджані наполягає на відновленні ядерних переговорів зі США за посередництва Оману і зробив спробу.
Видання пише, що контакт, здійснений через оманських посередників, підтверджує посилення позицій Ларіджані після загибелі верховного лідера аятоли Алі Хаменеї внаслідок ударів США та Ізраїлю.
Відомо, що Ларіджані займається питаннями безпеки та військовими зусиллями Ірану під час конфлікту з Ізраїлем і США, а також спробами Тегерана знайти вихід із війни, хоча він не входить до тріумвірату, сформованого для управління країною після смерті Хаменеї.
Сам Алі Ларіджані відповіддю на цю публікацію написав, що Тегеран не планує говорити з Вашингтоном.
"Ми не будемо вести переговори зі Сполученими Штатами", - йдеться в його пості.
У ще кількох постах він додав, що президент США Дональд Трамп занурив регіон у хаос, вселив "хибні надії" і тепер побоюється подальших втрат серед американських військових. Також Ларіджані вважає, що Трамп пожертвував солдатами США заради прагнення Ізраїлю до влади.
Нагадаємо, що після початку операції проти Ірану президент США Дональд Трамп уже дав цілу низку інтерв'ю, зробивши гучні заяви.
Зокрема, він сказав, що США та Ізраїль ліквідували все військове командування Ірану, а нове керівництво країни вже не хоче воювати і пропонує відновити діалог. Він стверджує, згоден вести діалог, але точних термінів не озвучує.
Також Трамп заявив, що у нього вже є "три хороших кандидати", хто міг би очолити Іран. Але на запитання, чи може цією людиною бути Алі Ларіджані - не відповів.
До слова, вчора лідер США виступив із відеозверненням, у якому закликав КВІР, ізраїльських військових і поліцію скласти зброю, інакше на них чекатиме доля верхівки Ірану.