Іран не вестиме переговори зі США: у Тегерані спростували публікацію WSJ

Що писали у ЗМІ

За словами джерел WSJ, Алі Ларіджані наполягає на відновленні ядерних переговорів зі США за посередництва Оману і зробив спробу.

Видання пише, що контакт, здійснений через оманських посередників, підтверджує посилення позицій Ларіджані після загибелі верховного лідера аятоли Алі Хаменеї внаслідок ударів США та Ізраїлю.

Відомо, що Ларіджані займається питаннями безпеки та військовими зусиллями Ірану під час конфлікту з Ізраїлем і США, а також спробами Тегерана знайти вихід із війни, хоча він не входить до тріумвірату, сформованого для управління країною після смерті Хаменеї.

Що говорить чиновник

Сам Алі Ларіджані відповіддю на цю публікацію написав, що Тегеран не планує говорити з Вашингтоном.

"Ми не будемо вести переговори зі Сполученими Штатами", - йдеться в його пості.

У ще кількох постах він додав, що президент США Дональд Трамп занурив регіон у хаос, вселив "хибні надії" і тепер побоюється подальших втрат серед американських військових. Також Ларіджані вважає, що Трамп пожертвував солдатами США заради прагнення Ізраїлю до влади.