Иран не будет вести переговоры с США: в Тегеране опровергли публикацию WSJ

Секретарь нацбезопасности Ирана Али Лариджани совершил якобы новую попытку возобновить переговоры с США. Однако сам он эту информацию отвергает.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в соцсети Х и материал The Wall Street Journal.
По словам источников WSJ, Али Лариджани настаивает на возобновлении ядерных переговоров с США при посредничестве Омана и предпринял попытку.
Издание пишет, что контакт, осуществленный через оманских посредников, подтверждает усиление позиций Лариджани после гибели верховного лидера аятоллы Али Хаменеи в результате ударов США и Израиля.
Известно, что Лариджани курирует вопросы безопасности и военные усилия Ирана в ходе конфликта с Израилем и США, а также попытки Тегерана найти выход из войны, хотя он не входит в триумвират, сформированный для управления страной после смерти Хаменеи.
Сам Али Лариджани ответом на эту публикации написал, что Тегеран не планирует говорить с Вашингтоном.
"Мы не будем вести переговоры с Соединенными Штатами", - говорится в его посте.
В еще нескольких постах он добавил, что президент США Дональд Трамп поверг регион в хаос, вселил "ложные надежды" и теперь опасается дальнейших потерь среди американских военных. Также Лариджани считает, что Трамп пожертвовал солдатами США ради стремления Израиля к власти.
Напомним, что после начала операции против Ирана президент США Дональд Трамп уже дал целый ряд интервью, сделав громкие заявления.
В частности, он сказал, что США и Израиль ликвидировали все военное командование Ирана, а новое руководство страны уже не хочет воевать и предлагает возобновить диалог. Он утверждает, согласен вести диалог, но точных сроков не озвучивает.
Также Трамп заявил, что у него уже есть "три хороших кандидата", кто мог бы возглавить Иран. Но на вопрос, может ли этим человеком быть Али Лариджани - не ответил.
К слову, вчера лидер США выступил с видеообращением, в котором призвал КСИР, израильских военных и полицию сложить оружие, иначе их будет ждать судьба верхушки Ирана.