Іран вдарив радянськими "Катюшами" по посольству США в Іраку: що відомо про атаку

Що відомо про атаку

За інформацією джерел в іракських силах безпеки та очевидців, близько 20:00 за київським часом у Багдаді було чути вибухи.

Повідомляється, що для удару по району дипломатичної місії США використовували ракети "Катюша" радянського виробництва.

Наразі точної інформації про можливі руйнування або постраждалих немає.

"Високопоставлений іракський чиновник служби безпеки повідомив агентству Reuters, що система протиповітряної оборони C-RAM збила одну з ракет і що жодна з них не впала на територію посольства. Чиновник зазначив, що серед американців немає жертв", - ідеться в повідомленні.

Можливі причини обстрілу

За даними джерел, атака може свідчити про те, що підтримувані Іраном збройні угруповання в Іраку розширили перелік цілей.

Раніше їхні удари були спрямовані переважно на американські військові бази в іракському Курдистані та об'єкти енергетичної інфраструктури США.

Тепер серед потенційних цілей опинилося й американське посольство.

Реакція влади Іраку

Прем'єр-міністр країни Мохаммед Шия аль-Судані доручив правоохоронним органам встановити осіб, причетних до запуску ракет.

Він назвав нападників "злочинними угрупованнями, що діють поза законом і не представляють волю іракського народу".

Коли подібне відбувалося раніше

Цей обстріл став першим випадком атаки на американське посольство в Багдаді більш ніж за два роки. Попередній інцидент був зафіксований наприкінці 2023 року.

Тоді кілька мінометних снарядів упали на території дипломатичного комплексу. Це сталося на тлі серії атак пов'язаних з Іраном збройних формувань на американські об'єкти в Іраку та Сирії після того, як Вашингтон підтримав Ізраїль у війні проти ХАМАС у секторі Гази.

Довідка

"Катюша" - неофіційна назва реактивних систем залпового вогню БМ-8 (калібр 82 мм), БМ-13 (калібр 132 мм) і БМ-31 (калібр 310 мм). Ці установки використовувалися Червоною армією під час Другої світової війни.