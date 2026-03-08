Иран ударил советскими "Катюшами" по посольству США в Ираке: что известно об атаке

Что известно об атаке

По информации источников в иракских силах безопасности и очевидцев, около 20:00 по киевскому времени в Багдаде были слышны взрывы.

Сообщается, что для удара по району дипломатической миссии США использовали ракеты "Катюша" советского производства.

В настоящее время точной информации о возможных разрушениях или пострадавших нет.

"Высокопоставленный иракский чиновник службы безопасности сообщил агентству Reuters, что система противовоздушной обороны C-RAM сбила одну из ракет и что ни одна из них не упала на территорию посольства. Чиновник отметил, что среди американцев нет жертв", – сказано в сообщении.

Возможные причины обстрела

По данным источников, атака может свидетельствовать о том, что поддерживаемые Ираном вооруженные группировки в Ираке расширили перечень целей.

Ранее их удары были направлены преимущественно на американские военные базы в иракском Курдистане и объекты энергетической инфраструктуры США.

Теперь в числе потенциальных целей оказалось и американское посольство.

Реакция властей Ирака

Премьер-министр страны Мохаммед Шия аль-Судани поручил правоохранительным органам установить лиц, причастных к запуску ракет.

Он назвал нападавших "преступными группировками, действующими вне закона и не представляющими волю иракского народа".

Когда подобное происходило ранее

Этот обстрел стал первым случаем атаки на американское посольство в Багдаде более чем за два года. Предыдущий инцидент был зафиксирован в конце 2023 года.

Тогда несколько минометных снарядов упали на территории дипломатического комплекса. Это произошло на фоне серии атак связанных с Ираном вооруженных формирований на американские объекты в Ираке и Сирии после того, как Вашингтон поддержал Израиль в войне против ХАМАС в секторе Газа.

Справка

"Катюша" – неофициальное название реактивных систем залпового огня БМ-8 (калибр 82 мм), БМ-13 (калибр 132 мм) и БМ-31 (калибр 310 мм). Эти установки использовались Красной армией во время Второй мировой войны.