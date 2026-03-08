Иран ударил советскими "Катюшами" по посольству США в Ираке: что известно об атаке

Премьер-министр Ирака Мохаммед Шия аль-Судани поручил силовым структурам установить причастных к ракетному обстрелу района посольства США в Багдаде. Инцидент произошел вечером 7 марта, когда в городе прозвучали сирены и прогремели взрывы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Reuters.
По информации источников в иракских силах безопасности и очевидцев, около 20:00 по киевскому времени в Багдаде были слышны взрывы.
Сообщается, что для удара по району дипломатической миссии США использовали ракеты "Катюша" советского производства.
В настоящее время точной информации о возможных разрушениях или пострадавших нет.
"Высокопоставленный иракский чиновник службы безопасности сообщил агентству Reuters, что система противовоздушной обороны C-RAM сбила одну из ракет и что ни одна из них не упала на территорию посольства. Чиновник отметил, что среди американцев нет жертв", – сказано в сообщении.
По данным источников, атака может свидетельствовать о том, что поддерживаемые Ираном вооруженные группировки в Ираке расширили перечень целей.
Ранее их удары были направлены преимущественно на американские военные базы в иракском Курдистане и объекты энергетической инфраструктуры США.
Теперь в числе потенциальных целей оказалось и американское посольство.
Премьер-министр страны Мохаммед Шия аль-Судани поручил правоохранительным органам установить лиц, причастных к запуску ракет.
Он назвал нападавших "преступными группировками, действующими вне закона и не представляющими волю иракского народа".
Этот обстрел стал первым случаем атаки на американское посольство в Багдаде более чем за два года. Предыдущий инцидент был зафиксирован в конце 2023 года.
Тогда несколько минометных снарядов упали на территории дипломатического комплекса. Это произошло на фоне серии атак связанных с Ираном вооруженных формирований на американские объекты в Ираке и Сирии после того, как Вашингтон поддержал Израиль в войне против ХАМАС в секторе Газа.
"Катюша" – неофициальное название реактивных систем залпового огня БМ-8 (калибр 82 мм), БМ-13 (калибр 132 мм) и БМ-31 (калибр 310 мм). Эти установки использовались Красной армией во время Второй мировой войны.
Напоминаем, что во время трехдневной военной операции Соединенные Штаты нанесли масштабный удар по военно-морским силам Ирана, в результате которого был полностью уничтожен иранский флот. По имеющимся данным, американские силы потопили 42 корабля противника.
Отметим, что военная операция США и Израиля против Ирана может перерасти в длительный региональный конфликт, даже несмотря на ликвидацию аятоллы Хаменеи. На этом фоне администрация Белого дома сталкивается с растущим экономическим давлением, а также с отсутствием ясного плана завершения военной кампании.